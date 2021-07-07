Hindistan'da kabine değişikliği öncesi 12 bakan istifa etti - Son Dakika

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin bugünkü kabine değişikliği öncesinde 12 bakan görevinden istifa etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 5 eyalette yapılacak kritik seçimler öncesinde kabinesinde büyük revizyona gidiyor. Kabine değişikliği öncesinde 12 bakandan istifa geldi. Eğitim Bakanı Ramesh Pokhriyal Nishank, sağlık sorunları nedeniyle görevine devam etmek istemediğini dile getirerek görevini bıraktı. Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, Bilişim Teknoloji Bakanı Ravi Shankar Prasad, Orman ve Çevre Bakanı Prakash Javadekar, Çalışma Bakanı Santosh Gangwar, Kimya ve Gübre Bakanı Sadananda Gowda, Çevre, Orman ve İklim Değişikliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Babul Supriyo, Eğitim, İletişim, Elektronik ve Bilişimden Sorumlu Devlet Bakanı Sanjay Dhotre de görevinden istifa etti. İstifasını sunan diğer isimler ise Rattan Lal Kataria, Pratap Sarangi, Debasree Chaudhuri ve Thawarchand Gehlot oldu. Söz konusu 12 ismin istifaları kabul edildi.

Öte yandan Başbakan Narendra Modi, Hindistan Halk Partisinin (BJP) 2019'daki büyük seçim zaferinden bu yana bugün ilk büyük kabine değişikliğini yapacak.

-İHA-