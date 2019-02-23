Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kaçak Alkolden En Az 93 Kişi Hayatını Kaybetti
BBC

Hindistan'da Kaçak Alkolden En Az 93 Kişi Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak içki içen 93 işçi hayatını kaybetti, en az 200 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hindistan'da Kaçak Alkolden En Az 93 Kişi Hayatını Kaybetti, System.String[]
Hindistan'ın kuzeydoğusunda kaçak içki içen 93 işçi hayatını kaybetti, en az 200 kişi hastaneye kaldırıldı.

AFP'nin haberine göre Assam eyaletinde Perşembe akşamından beri kaçak içki tüketen kişiler hastaneye kaldırılıyor.

İki hafta önce ise ülkenin kyzeyindeki Uttar Pradesh ve Uttarakhand eyaletlerinde yine kaçak içkiden 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Son birkaç gündür hayatını kaybedenler arasında çay tarlalarında çalışan çok sayıda kadın işçi var.

Bazı hastaların durumunun ciddi olması sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceği kaydediliyor.

Assam eyaletinde yer alan Golaghat bölgesinden doktor Ratul Bordoloi, gelen hastaların aşırı derecede kustuğunu, şiddetli bir göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetine sahip olduklarını söyledi.

Bölgeden sorumlu bakan Sarbananda Sonowal, soruşturma açılması emrini verdi.




Her yıl yüzlerce ölüm

Bölge polisi bir kişiyi kaçak içki satmaktan gözaltına aldıklarını açıkladı; iki yetkilinin ise denetimleri yeterince yerine getirmediği gerekçesiyle görevlerinden alındığı belirtildi.

Eyaletin sağlık bakanı olan Himanta Biswa Sarma, hastane dışında da hayatını kaybeden kişilerin olması nedeniyle ölümlerin sayısının artabileceğini söylüyor.

Hindistan'ın kırsal bölgelerinde ciddi oranda tehlikeli olan metanolün de bazen yüksek oranda kullanıldığı alkol yapımı çok yaygın.

Metanol yüksek oranlarda tüketilmesi halinde körlüğe, karaciğerde kalıcı hasara ve ölüme neden olabiliyor.

Yüzlerce yoksul kişi her yıl Hinditan'da kaçak alkol yüzünden hayatını kaybediyor.

Resmi rakamlara göre her yıl Hindistan'da tüketilen beş milyar litre alkolün sadec eyüzde 40'ı yasal olarak üretiliyor.

Bunu önlemek için bazı eyaletlerin kaçak alkolü yasaklamasının ya da bu konuda baskı yapmasının yasa dışı üretimi ve satışı artırdığı eleştirileri yapılıyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 06:09 

Assam, İşçi, Hindistan, Sağlık
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