Hindistan'da kaçak kömür ocağının çökmesi sonucu 5 kişi öldü - Son Dakika

Hindistan'ın Carkhand eyaletinde kaçak kömür ocağının çökmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet yetkilisi Sanjeev Kumar, ülkenin doğusundaki Carkhand'ın Dhanbad kentinde bulunan maden ocağının göçtüğünü açıkladı.

Kumar, göçük esnasında kömür ocağında kaçak olarak çalışanlar olduğunu ifade etti.

İş makineleriyle yapılan arama kurtarma çalışmalarında, göçükten 4'ü kadın 5 kişinin cesedinin çıkarıldığını söyleyen Kumar, ocağın 15 yıl önce boşaltıldığını belirtti.

Kumar, arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

"Fare deliklerinde" kaçak madencilik

Ülkede gelir elde etmek için kaçak madencilik yapanlar, bu tarz kazalara sıklıkla maruz kalabiliyor.

Hindistan'ın özellikle doğusu ve kuzeydoğusunda halk, kapatılan kömür ocaklarında "fare deliği" adı verilen tünel benzeri yapılar kazarak madencilik yapmayı sürdürüyor.

Çalışanlar, vagonlara yükledikleri kömürü kurulan sistemle yeryüzüne çıkarıyor.

Bu dar yapılarda çalışması için kadınlar ve çocuklar erkeklere oranla daha çok tercih ediliyor.

Hindistan'ın Meghalaya eyaletinde kapatılan bir kömür ocağının 2021'de çökmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Dhanbad'daki ocaklar yüzlerce madenciye mezar oldu

???????Dhanbad yakınlarındaki Dhori kömür madeninde 28 Mayıs 1965'te meydana gelen grizu patlaması ve ardından çıkan yangın sonucunda 375 madenci hayatını kaybetmişti.

Dhanbad'daki Chasnala maden ocağında 27 Aralık 1975'de metan gazının alev alması sonucu patlama olmuş, madenin çatısı çökmüş ve madeni su basmıştı.

Patlama ve su ile yıkıntı altında kalan 372 madenci hayatını kaybetmişti, pek çok madencinin cesedine hiçbir zaman ulaşılamamıştı.