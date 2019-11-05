Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü
Son Dakika Güncel Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü

Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü

6 saat önce

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın vergi memuru, ofisine gelen bir adam tarafından arazi tartışması sebebiyle yakılarak öldürüldü.

Hindistan'da kadın memur, ofisinde yakılarak öldürüldü, System.String[]

Hindistan'ın Telangana eyaletinde kadın vergi memuru, ofisine gelen bir adam tarafından arazi tartışması sebebiyle yakılarak öldürüldü.

Hint basınındaki haberlere göre, eyaletin Ranga Redi bölgesinde kadın vergi memuru Vijaya Redi, ofisine gelen Kurra Sureş ile arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştı.

Vergi memurunun üzerine ve odasına benzin döktükten sonra ateşe veren Sureş'in kapıyı içeriden kilitlediği ve bir süre beklediği belirtildi.

Binadaki diğer görevlilerin, vergi memurunun çığlıklarını duymaları üzerine kapıyı açmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı aktarılırken, bir süre sonra Sureş'in kapıyı açarak vücudundaki yanıklarla olay yerinden kaçtığı bildirildi.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan vergi memuru Vijaya Redi'nin ise hayatını kaybettiği, kadını kurtarmaya çalışan üç görevlinin de yaralandığı kaydedildi.

Üç gün boyunca boykot yapılacak

Komiser Maheş Bagvat, yaptığı açıklamada, "Bu olay, bir kişi tarafından mı yapıldı veya bir başkası yardım etti mi bunu tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

Polis tarafından yakalanan ve vücudunda yüzde 50-60 yanık oluşan Sureş'in hastaneye yatırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Olayın ardından binlerce kişi, sosyal medyadan kınama mesajı yayımlarken, Telangana Maliye Çalışanları Derneği, üç gün boyunca boykot yapılacağını duyurdu.

Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:02 Kaynak: AA
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