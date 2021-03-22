Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor? - Son Dakika
BBC

Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?

22.03.2021 12:52
Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?, System.String[]

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin yeni başbakanı Tirath Singh Rawat'ın yırtık kot pantolon giyenler için "ahlaksızlık" imasında bulunmasından sonra binlerce kadın ve erkek sosyal medyada yırtık pantolonlu fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin yeni başbakanı Tirath Singh Rawat'ın yırtık kot pantolon giyenler için "ahlaksızlık" imasında bulunmasından sonra binlerce kadın ve erkek sosyal medyada yırtık pantolonlu fotoğraflarını paylaşmaya başladı.

Twitter'da "#RippedJeansTwitter" (#YırtıkKotTwitter) etiketiyle yapılan paylaşımlarda siyasetçilerin kadınların giyimi yerine ekonomiye ve kadına şiddetle mücadeleye odaklanması çağrısı yapıldı. Bir kullanıcı "Yırtık kot, yırtık beyinlerden iyidir" dedi.

Ülkede yıllardır tartışma konusu olan yırtık kot pantolonlar, Rawat'ın geçen hafta çocuk haklarıyla ilgili bir toplantıda sarf ettiği sözlerle yeniden gündem oldu.

'Çocuklarına hangi değeri aşılayacaksın?'

Rawat, konuşmasında uçakta iki çocuğuyla seyahat eden, dizleri yırtık kot pantolon giyen ve bilezik takan bir kadınla karşılaştığını belirterek "Bir sivil toplum kuruluşunun başındasın, dizleri yırtık kot pantolon giyip ortaklıkta dolaşıyorsun. Yanında çocukların var. Onlara hangi değerleri aşılayacaksın?" dedi.

Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi'nin üyesi olan Rawat, yırtık kot pantolonları "ahlaki çöküşün simgesi" diye niteledi ve çocuklarının, "özellikle de kızlarının" yırtık kot giymesine izin veren ebeveynleri eleştirdi.

'Hindistan çıplaklığa koşuyor'

Hindistanlıların "çıplaklığa koştuğunu" öne süren Rawat, "Hindistan'daki insanlar yırtık kotlar giyerken dünyanın başka yerlerindeki insanlar doğru dürüst giyinip yoga yapıyorlar" dedi.

Tirath Singh Rawat'ın bu sözleri farklı kesimlerden tepki aldı.

Muhalefeteki Kongre Partisi, Rawat'ın tüm kadınlardan özür dilemesini ya da istifa etmesini istedi.

Perşembe günü partinin üst düzey yöneticilerinden Priyanka Gandhi, Başbakan Narendra Modi ve bazı kabine üyelerinin "dizlerini açıkta bırakan" şortlu eski fotoğraflarını paylaştı.

Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, Ravat'ı "kadın düşmanlığı" yapmakla suçladı.





'Tecavüzlerin nedeni yırtık kotlar değil, kadın düşmanlığı'

Maliwal, "Tecavüzler, kadınlar kısa elbiseler giydiği için değil, Tirath Singh Rawat gibi erkekler kadın düşmanlığı yapıp görevlerinden başarısız oldukları için oluyor" dedi ve dayanışma çağrısında bulundu.

Maliwal'ın tweeti sonrası binlerce kadın ve bazı erkekler yırtık kotlu fotoğraflarını paylaştı.

#YırtıkKotTwitter etiketi saatlerce bir numara oldu.

'Yırtık kot, yırtık beyinlerden iyidir'

Bhumika Chheda adlı bir TV yıldızı, yırtık kotlu fotoğrafını "Yırtık kotlar yırtık beyinlerden iyidir" mesajıyla paylaştı.

Lavanya Bellal adlı bir kadın ise "BJP'nin eyalet başbakanı yırtık kottan endişeleniyor. Ama yırtık ekonomi ve kadınların güvenliğinden endişe duymuyorlar. Bu yüzden iktidar hırsı olan yarım akıllılar yerine eğitimli ve vizyonu olan kişileri seçmek önem taşıyor" dedi.

Rawat tepkiler üzerine Cuma günü bir özür mesajı yayımladı amacının kimseyi incitmek olmadığını herkesin istediğini giymekte özgür olduğunu söyledi.

Beş yıl önce Kültür Bakanı Maheş Şarma'nın emriyle havalimanlarında turistlere mini etek ya da elbise giymemeleri tavsiye edilen broşürler dağıtılmıştı.

Bazı önde gelen siyasetçiler de tecavüz ve diğer cinsel saldırıları kadınların kıyafetlerine bağlayan açıklamalar yapmıştı.

2014'te efsanevi şarkıcı K.J. Yesudas "arzu edilmeyen davranışlara yol açtığı için" kadınlara kot giymemeleri çağrısıyla tepki çekmişti.

Hindistan'ın kırsal kesiminde zaman zaman kadınlara ve kız çocuklarına kıyafet sınırlaması getirildiğine dair haberler yayımlanıyor.

Hindistan'da kot 1980'lerde yaygınlaşmaya başladı. Ülkede kot piyasasının büyüklüğünün 4 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor. Bunun 2028'e kadar 12 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.

Moda tasarımcısı Anand Bhushan, ülkenin kotla "bir aşk ve nefret ilişkisi' içinde olduğunu belirterek annelerin ve büyükannelerin çocuklarının neden yırtık kot giydiğine anlam veremediğini belirterek "Ama ailelerin çocuklarını eleştirmesi başka, kamu görevlilerinin toplumsal sorunları kıyafetlere bağlaması başka bir şey. Bu kadınları kontrol altına alma çabasıdır" diyor.

Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?
Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor?

Uttarakhand, Twitter, India, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Hindistan'da kadınlar neden yırtık kotlu fotoğraflarını paylaşıyor? - Son Dakika Dünya

BBC

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