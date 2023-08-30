Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor? - Son Dakika

Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor?

Son Güncelleme: 30.08.2023 02:22

Hindistan'ın Racastan eyaletinde yaşayan 4 milyon kadına ücretsiz akıllı telefon dağıtılacak. Ancak bu karar, pazardaki üreticileri endişelendiriyor.

Geçtiğimiz günlerde Hindistan'ın en büyük eyaletlerinin birinde daha önce karşılaşmadığımız bir karar alındı. Racastan Başkanı, eyaletinde yaşayan tüm kadınlara ücretsiz akıllı telefon verileceğini söyledi. Fakat bu karar pazardaki üreticileri ayaklandırdı. İşte detaylar…

Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor?

Hindistan'ın Pakistan sınırında Mumbai ile Yeni Delhi arasında yer alan Racastan Eyaleti, tüm ülkedeki akıllı telefon üreticilerini ayağa kaldıran yeni bir karar aldı. Eyalette yaşayan 4 milyon kadına ücretsiz akıllı telefon dağıtmayı planladığını söyledi.

Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor?

Hindistan Mobil Perakendeciler Birliği ise Rajasthan Eyalet Başkanı'na yazdığı mektupta bu eyalette her ay yarım milyon akıllı telefon satıldığını söyledi. Yani 4 milyon cihazın ücretsiz verilmesi halinde neredeyse 1 yıllık satışın önüne geçilecek. Bu da pazarda ticaretin durma noktasına geleceği anlamına geliyor.

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Üstelik satılan her 4 telefondan 1'i giriş segmentte konumlanan ve maliyeti 10 bin Hindistan Rupisi, yani 120 doların altında bulunan cihazlar. Yani zaten kar oranı oldukça düşük cihazların yoğunlukla satıldığı bir pazardan bahsediyoruz.

Üstelik bu giriş sınıfta kalan cihazların yoğunluklu olarak küçük çaplı telefoncular ve mağazalar aracılığıyla satıldığı belirtiliyor. Dolayısıyla bu karar uygulamaya geçerse, başta bu satıcılar olmak üzere birçok yerli start-up/üretici ve pazar payı küçük olan markaların iflas edeceği veya pazardan çekileceği söyleniyor.

Aslında Racastan Eyaleti tarafından başlatılan bu kadınlara ücretsiz telefon kampanyası, bahsi geçen telefoncular ve birden fazla markanın dahil edilmesiyle birlikte çözülebilir seviyede duruyor. Yine de 4 milyon cihazın ücretsiz verilişi dünyada bir ilk olduğu için hepimiz yaşananları bekleyip göreceğiz.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da kadınlara ücretsiz telefon kararı! Markalar neden isyan ediyor? - Son Dakika
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