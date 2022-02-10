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Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor - Son Dakika

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

10.02.2022 14:55

Hindistan'ın Kerala eyaletinde kadınlardan oluşan "Yalnız Değilim" adlı sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde kadınlardan oluşan "Yalnız Değilim" adlı sivil toplum kuruluşu, ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtıyor.

Pandemi döneminde yeni bir misyon olarak başlatılan projenin amacı, halka açık mekanlara konulan gıda kutuları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz yemek sunmak.

"Karuthal" olarak adlandırılan proje, günde bir kez yiyecek sağlamak anlamına geliyor.

Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor
Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor
Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor

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Pandemi, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da kadınlardan oluşan yardım kuruluşu ihtiyaç sahipleri için günlük yemek sağlıyor - Son Dakika
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