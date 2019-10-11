Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı
Son Dakika Güncel Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı

Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı

1 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin Bulandshahr bölgesinde kaldırımda uyuyan 7 kişi, hız yapan bir otobüsün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberinde göre, süratli bir otobüs, tapınak ziyaretinden dönen 56 kişilik kafileyi taşıyan ve yerel saatle 02.50 sularında Ganj nehrine yakın Gandhi Dağ geçidi yakınlarında mola vermek için duran diğer bir otobüsten inerek kaldırımda uyumaya başlayan 7 kişiyi ezdi.

Polis, 04.00 civarında yaşanan kazada, 4 kadın ve 3 kız çocuğunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirtti.

Ölenlerden üçünün aynı aileden olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin cansız bedeninin otopsiye gönderildiğini ifade etti.

Kazanın ardından otobüs şoförünün kayıplara karıştığını aktaran polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Hindistan, Times, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye Ermeni Patrikliği'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek: Huzur ve güvenliğin tesis edilmesi için dua ediyoruz
Barış Pınarı Harekatı'nın ilk sivil şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Teröristlerin havan ve füze saldırılarında yaralı sayısı 85 oldu Türkiye'nin cari işlemler fazlası Ağustos'ta 2 milyar 604 milyon dolar oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 11:00:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kaldırımda uyuyan 7 kişi otobüsün altında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]