Hindistan'da kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya - Son Dakika
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Hindistan'da kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya

7 saat önce

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı.

Hindistan'da kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar açlık riskiyle karşı karşıya, System.String[]

YENİ Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen sokağa çıkma yasağı, başkent Yeni Delhi ve Cammu Keşmir'de kamplarda yaşayan Arakanlı Müslümanlar için açlık riskini artırdı.

Hükümetin ülke genelinde enfeksiyonun yoğun olduğu bölgeleri "kırmızı bölge" ilan etmesi ve bazı kampların bu bölgelerde yer alması sebebiyle gönüllü kuruluşlar kamp alanlarına gerekli yardımları ulaştıramıyor.

Başkentin Nuh bölgesindeki Arakanlı Müslümanların kampında yaşayan Caferullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampta 250 Arakanlı Müslüman ailenin kaldığını, ülke çapında sokağa çıkma yasağı uygulandığından bu yana kampta kalan kişilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için adeta mekik dokuduğunu söyledi.

Hükümetin, Nuh bölgesini kırmızı bölge ilan ettiğini dile getiren Caferullah, bu kararın problemlerini katlanarak artırdığını belirtti.

Caferullah, dışarıya gıda ve ilaç malzemesi almak için gittiklerinde polisin kendilerini dövdüğünü aktararak "Bu sebeple açlıktan ölme konusunda daha fazla endişe duyuyoruz. Gıda ve ilacın yanında sabun ve temiz su da kamp sakinleri için lükse dönüştü." dedi.

Yeni Delhi'deki Arakanlı Müslümanların gençlik liderlerinden Ali Johar, kırmızı bölgelere düşen kamplara herhangi bir gönüllü kuruluşun yardım ulaştıramadığını söyledi.

Cammu Keşmir'deki kampta çocuk ve kadınlar yetersiz besleniyor

Arakanlı Müslümanların Cammu Keşmir'deki kampında yaşayan Abdul Rahim, bölgedeki kampta 1500 ailenin ve 7 bin 600'ün üzerinde kişinin yaşadığını dile getirerek yetersiz beslenen çocuklardan ötürü endişeli olduğunu ifade etti.

Rahim, sokağa çıkma yasağı ile yiyecek bir şeyler bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini anlatarak bu durumun kadın ve çocukları çok olumsuz etkilediğini kaydetti.

Ülke çapında ilan edilen sokağa çıkma yasağının 3 Mayıs'a kadar uzatılması, bağışlara ve gönüllü kuruluşların yardım çalışmalarına ihtiyaç duyan Arakanlı Müslümanların daha da endişelenmesine yol açtı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) verilerine göre, son 10 yılda yaklaşık 40 bin Arakanlı Müslüman Hindistan'a sığındı.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısı 14 bin 792'ye yükselirken, salgın sebebiyle 488 kişi yaşamını yitirdi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Yeni Delhi, Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:00 Kaynak: AA

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