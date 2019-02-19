Hindistan'da Kamyon Düğün Konvoyuna Daldı
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Hindistan'ın batısındaki Racastan eyaletinde bir kamyonun düğün konvoyuna dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan
'ın batısındaki Racastan eyaletinde bir kamyonun düğün konvoyuna dalması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.
Bölge Mülki Amiri Shyam Singh Rajpurohi, Pratapgarh şehrinde 133 no'lu kara yolunda yaşanan kazada hızla seyreden kamyonun konvoy halinde ilerleyen araçlara çarpması sonucu 9 kişinin olay yerinde, 4 kişinin ise kaza sonrası kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kazada yaralanan 19 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:48 Kaynak: AA
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