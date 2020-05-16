Hindistan'da kamyon kazasında 23 göçmen işçi öldü - Son Dakika

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri çerçevesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle köylerine geri dönmeye çalışan 23 göçmen işçi, kamyonla çıktıkları dönüş yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti.

Başkent Yeni Delhi'den yola çıkan, işçileri taşıyan kamyon, Uttar Pradeş eyaletinin Auraiya bölgesi yakınlarındaki bir otoyolda park halindeki kamyona çarptı.

Auraiya bölge yetkililerinden Abhishek Singh yaptığı açıklamada, kazada en az 23 kişinin hayatını kaybettiğini ve 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olay yerine ilk ulaşan köylülerin yaralıların hastaneye kaldırılmasına yardımcı olduğunu kaydeden Singh, kazazedelerin bazılarının durumunun ağır olduğunu, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

Salgın nedeniyle sınırlı sayıda tren seferlerinin yapıldığı ülkede binlerce göçmen işçi memleketlerine dönmek için, kamyon, otobüs ve bisikletlerle otoyolları aşmaya çalışıyor.

Maharaştra eyaletinde, 8 Mayıs'ta, sokağa çıkma yasağı sebebiyle evlerine yürüyerek dönmek zorunda kalan ve raylarda uyuyan göçmen işçilere yük trenin çarpması sonucu 16 kişi yaşamını yitirmişti. Uttar Pradeş ve Madhya Pradeş eyaletlerinde de geçen hafta meydana gelen kazalarda toplam 14 göçmen işçi ölmüş, 50 kişi yaralanmıştı.

Ülkede, 25 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında toplu ulaşımın olmaması nedeniyle bazı göçmen işçiler yaya olarak yollara çıkmıştı.

Hükümet tarafından göçmen işçilerin evlerine dönebilmesi için tahsis edilen tren ve otobüs seferleri yetersiz kalmıştı.