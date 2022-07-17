Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı

17.07.2022 10:49

- Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir kamyonun çift katlı otobüse çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

- Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı

UTTAR PRADES - Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinde bir kamyonun çift katlı otobüse çarpması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradesh eyaletinin Rampur şehrinde sabah saatlerinde bir kamyon, 50'den fazla yolcunun bulunduğu çift katlı otobüse çarptı. Yetkililer, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını açıklarken, yaralıların hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Otobüs şoförü polise verdiği ifadede kamyonun karşı yönden geldiğini belirterek, "Çarpışmayı önlemeye çalıştım ama hiçbir yolu yoktu. Direksiyonu çevirdim ancak kamyon otobüsün sol tarafına çarptı" dedi.

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Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika
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