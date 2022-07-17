Otobüs şoförü polise verdiği ifadede kamyonun karşı yönden geldiğini belirterek, "Çarpışmayı önlemeye çalıştım ama hiçbir yolu yoktu. Direksiyonu çevirdim ancak kamyon otobüsün sol tarafına çarptı" dedi.

Kaynak: İHA

India, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Hindistan'da kamyon otobüse çarptı: 5 ölü, 22 yaralı - Son Dakika

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