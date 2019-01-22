Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 12 Ölü, 25 Yaralı

Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 12 Ölü, 25 Yaralı

24 dakika önce

Hindistan'ın Odisha eyaletinde dağlık yolda kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 12 Ölü, 25 Yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Odisha eyaletinde dağlık yolda kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu ilk belirlemelere göre 12 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Odisha eyaleti Ulaştırma Bakanı Nrusingha Sahu, Kandhamal bölgesinin Gadapur köyünden, dini bir etkinliğe katılmak üzere Brahmanigaon kasabasına giden yaklaşık 50 kişiyi taşıyan kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 4'ü kadın 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kazada yaralanan 25 kişinin hastanelere kaldırıldığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:41 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



WhatsApp İletilen Mesaj Sayısına Sınırlama Getirdi Annesini Boğarak Öldürüp Kuyuya Atan Oğula Ağırlaştırılmış Müebbet

Türkiye'nin Önde Gelen Giyim Devi Konkordato İstedi Dünya Bıyık Şampiyonu 'Pala Mevlüt' Hayatını Kaybetti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.1.2019 17:05:03. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 12 Ölü, 25 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]