Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 8 Ölü, 10 Yaralı

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde cenaze taşınan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde cenaze taşınan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.



Hindustan Times'ta yer alan habere göre, cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan kişileri taşıyan, cenazenin de içinde olduğu kamyonet, Champawat bölgesinde 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.



Lohaghat kasabasındaki sağlık merkezine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi helikopterle Haldwani şehrindeki hastaneye sevk edildi.

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