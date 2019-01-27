Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 8 Ölü, 10 Yaralı

Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 8 Ölü, 10 Yaralı

10 dakika önce

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde cenaze taşınan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 8 Ölü, 10 Yaralı, System.String[]
Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde cenaze taşınan bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 8 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Hindustan Times'ta yer alan habere göre, cenaze törenine katılmak üzere yola çıkan kişileri taşıyan, cenazenin de içinde olduğu kamyonet, Champawat bölgesinde 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Lohaghat kasabasındaki sağlık merkezine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi helikopterle Haldwani şehrindeki hastaneye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 05:56 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öğretmenlere Müjde: Sosyal Yardım Ücretleri Artırıldı Ayşen Gruda'nın Cenazesine Katılmadığı Söylenen Usta Sanatçı Şener Şen'in Törenden Görüntüleri Ortaya Çıktı

Son Dakika! Bakan Akar, Kuzey Irak'taki Provokasyonla İlgili Açıklama Yaptı Köprü ve Otoyollardan Saniyede 57 Lira 80 Kuruş Gelir Sağlandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 18:06:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 8 Ölü, 10 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]