Hindistan'da kanlı boğa güreşi: 1 ölü 80 yaralı - Son Dakika

Hindistan'da geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşi festivalinde 1 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinden yer alan Madurai kentinde Mattu Pongal günündeki Pongal kutlamalarının bir parçası olarak yapılan ve Jallikattu adı verilen geleneksel boğa güreşinde 1 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi de yaralandı.

Hayatını kaybeden kişinin, etkinlik kapsamında kafesinden salınan boğayı yakalamaya çalışan 18 yaşındaki bir katılımcı olduğu aktarıldı. Yetkililer, etkinlikte 652'den fazla boğanın bulunduğunu ve Jallikattu'ya 294 kişinin katıldığını belirtti. Jallikattu etkinliğinde, bir boğa kalabalığın arasına salınır ve katılımcılar boğa kaçmaya çalışırken boğanın sırtındaki büyük kamburu iki koluyla yakalamaya ve ona tutmaya çalışır.

(Abid Mazhar/ İHA)