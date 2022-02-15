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Hindistan'da kanser hastası çocukların sadece yüzde 34'ü ilgili hastanelere erişebiliyor - Son Dakika

Hindistan'da kanser hastası çocukların sadece yüzde 34'ü ilgili hastanelere erişebiliyor

15.02.2022 15:03
Hindistan'da kanser hastası çocukların sadece yüzde 34'ü ilgili hastanelere erişebiliyor

YENİ Dünyadaki çocukluk çağı kanser vakalarının yaklaşık yüzde 20'sinin görüldüğü Hindistan'da, çocuk hastaların sadece yüzde 34'ünün kanser hastanelerine erişebildiği bildirildi.

YENİ Dünyadaki çocukluk çağı kanser vakalarının yaklaşık yüzde 20'sinin görüldüğü Hindistan'da, çocuk hastaların sadece yüzde 34'ünün kanser hastanelerine erişebildiği bildirildi.

Hindistan'da çocukluk çağı kanseri üzerine çalışmalar yürüten, kar amacı gütmeyen kuruluş CanKids'in başkanı Poonam Bagai, Uluslararası Çocukluk Çağı Kanser Günü münasebetiyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede kanser merkezlerine daha iyi erişime ihtiyaç olduğunu söyledi.

Her yıl dünya genelinde 0-19 yaş arası tahmini 400 bin çocuk ve genç kansere yakalanıyor. Bu vakaların 76 binden fazlası ise Hindistan'da görülüyor.

Ülkesinde dünya genelindeki çocukluk çağı kanser vakalarının yaklaşık yüzde 20'sinin görüldüğünü ve hastaların sadece yüzde 34'ünün kanser hastanesine erişebildiği aktaran Bagai, tedavilere erken erişim konusunda hem genel kamuoyunda farkındalık oluşturulması hem de daha çok sağlık hizmeti sağlayıcıların eğitilmesi gerektiğini kaydetti.

CanKids tarafından Hindistan'da çocukluk çağı kanser hastaları üzerinde yapılan bir araştırma, semptomların başlangıcından tedavinin başlamasına kadar geçen toplam sürenin 56 gün olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, en büyük gecikme teşhis aralığında oluyor ve ortalama olarak uzman bir hastaneye ulaşarak teşhis konması 37 gün sürüyor.

Sağlığa erişimde eşitsizlik

Hindistan'da çocukluk çağı kanserinin ağız, meme ve rahim ağzı kanserlerinden sonra dördüncü en yüksek vaka oranına sahip olduğunu söyleyen Bagai, buna yeterince dikkat edemediklerini belirtti.

Bagai, kanserli çocuklar için sağlık eşitsizliğinin Hindistan'da önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak eşitsizliği düzeltmek için çok çaba harcanması gerektiğini kaydetti.

Kanserden etkilenen çocuklar ve ebeveynleri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde bir kampanya başlatarak milletvekillerinden çocukluk çağı kanseri için ulusal bir plan ve politika geliştirmelerini talep etti.

Uluslararası Kanser Savaş Örgütü (UICC) ile iş birliği içinde başlatılan kampanya, dünyanın genelinde insanların ihtiyaç duydukları bakıma erişimlerinin önündeki engellerin belirlenmesini ve ele alınmasını içeriyor.

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Çocukluk, Kanser, Çocuk, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hindistan'da kanser hastası çocukların sadece yüzde 34'ü ilgili hastanelere erişebiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hindistan'da kanser hastası çocukların sadece yüzde 34'ü ilgili hastanelere erişebiliyor - Son Dakika
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