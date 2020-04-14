- Hindistan'da karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika

- Hindistan'da karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı

KARAÇİ - Hindistan'da korona virüs vaka sayısının 10 bini aşmasının ardından ülke genelinde uygulanan karantina 3 Mayıs'a kadar uzatıldı.

Çin'de ortaya çıkan ve Avrupa'dan ABD'ye kadar etkili olana korona virüs nedeniyle ülkeler karantina kararı almaya veya karantina sürelerini uzatmaya devam ediyor. Hindistan da ülke genelinde uygulanan karantinanın 3 Mayıs'a kadar uzatılması kararı aldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ulusa sesleniş konuşmasında korona virüs salgınını önlemek için karantina süresinin uzatıldığını açıkladı. "Ülke krizin olmasını beklemedi" diyen Modi, vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hindistan'da bugüne dek 10 bin 541 korona virüs vakası görülürken 358 kişi de korona nedeniyle hayatını kaybetti.