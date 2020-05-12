Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra düştü - Son Dakika

Hindistan'da karbondioksit emisyonunun son 37 yıldır artma eğiliminde olduğu, Kovid-19 salgını sırasında uygulanan sokağa çıkma yasağının bu eğilimi tersine çevirdiği vurgulandı.

Ülkede mart ayında akaryakıt tüketiminin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 azaldığı kaydedildi.

Çevre konularına dikkati çeken Carbon Brief sitesinin araştırmasına göre, Hindistan'da karbondioksit emisyonu neredeyse 40 yıl sonra ilk kez düştü.

Hindistan 'da ekonomideki durgunluk ve yenilenebilir enerji yarışının yanı sıra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağının, fosil yakıt tüketimini önemli ölçüde azalttığı bildirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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