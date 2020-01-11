Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü - Son Dakika

Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü

6 saat önce

Hindistan'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kaza 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Hindistan'da katliam gibi kaza: 20 ölü, System.String[]

Hindistan'da yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kaza 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletinin Kannauj bölgesinde çift katlı otobüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 20 kişi hayatını kaybetti.


Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, otobüste çıkan yangın sonrası meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin vücudunda şiddetli yanıklar oluştuğu bildirildi. Uttar Pradesh polisi de 21 kişinin kurtarılarak hastaneye kaldırıldığını belirtirken, aracın dizel deposunun çarpışmanın şiddetiyle patladığını ifade etti. - YENİ DELHİ

Hindistan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:20 Kaynak: İHA
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