Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü

1 saat önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü, System.String[]
Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir kauçuk fabrikasında çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
NDTV kanalının haberine göre, yetkililer, Jhilmil sanayi bölgesinde plastik ve kauçuk ürünlerin imal edildiği fabrikada çıkan yangında 2'si kadın 3 kişinin öldüğünü belirtti.
İtfaiye ekipleri, dar bir sokakta yer alan fabrikayı saran alevlerin 26 itfaiye aracının müdahalesiyle iki saatten fazla süren çabalarla kontrol altına alındığını bildirdi.
Arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, itfaiyecilerin binada mahsur kalan kimsenin olup olmadığını kontrol ettiği kaydedildi.
Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yeni Delhi, Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:33 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uzmanlar uyardı: Çiftçi dostu kertenkeleleri yılan sanıp öldürmeyin TEM'de korkunç kaza! İtfaiye ekipleri gözlerine inanamadı Evi terk eden eşini 12 bıçak darbesiyle öldüren cani koca: 50 lira istedim vermedi Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:10:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kauçuk fabrikasında yangın: 3 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]