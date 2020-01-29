Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı - Son Dakika
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Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı

6 saat önce

Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı, System.String[]

Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan'ın Maharaştra kentindeki Nashik bölgesinde bir otobüsle tuk tuk adı verilen 3 tekerlekli taksi çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki çukura düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.

(İHA)

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
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