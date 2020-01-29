Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı - Son Dakika

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Hindistan'da kaza yapan otobüs çukura düştü: 27 ölü, 32 yaralı
6 saat önce
Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 05:20 Kaynak: İHA
Hindistan'da 3 tekerlekli taksi ile çarpışan yolcu otobüsünün çukura düşmesi sonucu 27 kişinin öldüğü, 32 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan'ın Maharaştra kentindeki Nashik bölgesinde bir otobüsle tuk tuk adı verilen 3 tekerlekli taksi çarpıştı. Yolcu otobüsü çarpışmanın etkisiyle yolun kenarındaki çukura düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada aralarında 2 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu 27 kişinin öldüğü ve 32 kişinin yaralandığı belirtildi.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı diledi.
(İHA)
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