Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi
Son Dakika Dünya Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya

Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi

6 saat önce

Hindistan’da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.

Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi, System.String[]

Hindistan'da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.


Uttar Pradesh eyaletinin Unnao kasabasındaki hastanede görevli doktor Shalabh Kumar, vücudunda yüzde 95 yanıkla hastaneye getirilen kadının yapılan tıbbı müdahalelere rağmen kalp ve akciğer yetmezliği yüzünden kurtarılamadığını açıkladı.

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Hindistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:29 
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