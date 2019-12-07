Son Dakika › Dünya › Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika Dünya
Hindistan'da kendisine tecavüz eden zanlı ve arkadaşları tarafından yakılan kadın yaşamını yitirdi
6 saat önce
Hindistan’da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.
Hindistan'da geçen yıl tecavüze uğrayan ve önceki gün kendi duruşması için mahkemeye giderken, içinde tecavüz şüphelisinin de olduğu çete tarafından ateşe verilen 23 yaşındaki kadın hastanede hayatını kaybetti.
Uttar Pradesh eyaletinin Unnao kasabasındaki hastanede görevli doktor Shalabh Kumar, vücudunda yüzde 95 yanıkla hastaneye getirilen kadının yapılan tıbbı müdahalelere rağmen kalp ve akciğer yetmezliği yüzünden kurtarılamadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 10:29
Bakan Pakdemirli: 84 proje için 113 milyon liralık hibe sağlanacak İngiltere'de bir kadın halıyla evlendi Hindistan'da avukatlar, tecavüz ve katil zanlısını linç etmek istedi Cezaevindeki babasını ziyarete gelen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak aradılar