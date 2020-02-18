Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangın - Son Dakika
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Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangın

6 saat önce

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Hindistan'da kimya fabrikasında büyük yangın, System.String[]

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, ülkenin Thane bölgesinde yer alan Dombivli bölgesindeki bir kimya fabrikasında çıktı. Yangın sırasında patlamalar da meydana gelirken, ihbar üzerine itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Yerel saat ile 13.30 civarı fabrikada çıkan yangın sonrası diğer fabrika çalışanları da tahliye edildi.

Öte yandan bugün ülkenin Uttar Pradesh eyaletinde de Kanpur şehrinde yer alan Panki bölgesindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıkmıştı.

Görüntü Dökümü

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-Yangından görüntüler

-Meydana gelen patlamalar

-Şehrin birçok yerinden görülen dumanlar

-Kalabalığın görüntüsü


Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 01:19 Kaynak: DHA
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