Hindistan'da kimya fabrikasında patlama - Son Dakika
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Hindistan'da kimya fabrikasında patlama

02.06.2022 22:47

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında büyük bir patlama meydana geldi.

Hindistan'ın Gucarat eyaletinde yer alan Vadodara kentindeki Deepak Nitire adlı kimya fabrikasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, fabrikada şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer, dumandan etkilenen 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını, fabrika çevresinde yaşayan yaklaşık 700 kişinin ise tahliye edildiğini belirtti.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, fabrikadan çıkan dumanlar kilometrelerce öteden görüldü. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

(Sohail Khan - İHA)

Hindistan'da kimya fabrikasında patlama
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama
Hindistan'da kimya fabrikasında patlama

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Kaynak: İHA

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