Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. içeride mahsur kalanlar var
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Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. İçeride mahsur kalanlar varHihdistan (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. İçeride mahsur kalanlar var
Hihdistan (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 100'e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
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