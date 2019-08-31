Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. içeride mahsur kalanlar var
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Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. içeride mahsur kalanlar var

5 saat önce

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı.

Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü.. içeride mahsur kalanlar var, System.String[]
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında yangın çıktı. 100'e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler
Bölgeden kaçan insanlar


Hindistan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 10:14 Kaynak: DHA
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