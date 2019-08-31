Son Dakika Haberleri: Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2)
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Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2)

3 saat önce

Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.

Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2), System.String[]
Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100'e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.

Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.


Hindistan, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
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