Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2)
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Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.
Hindistan Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:30 Kaynak: DHA
'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100'e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
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