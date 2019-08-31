Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü - ek görüntü
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Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2) - EK GÖRÜNTÜHindistan (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:07 Kaynak: DHA
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 10 ölü (2) - EK GÖRÜNTÜ
Hindistan (DHA) -Hindistan'ın Maharashtra eyaletine bağlı Dhule'de bir kimya fabrikasında patlamanın ardından yangın çıktı. 100'e yakın işçinin bulunduğu sırada çıkan büyük yangında şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 43 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı belirtiliyor.
Yetkililer içeride hala insanların olduğunu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylüyor.
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