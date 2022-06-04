Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü

04.06.2022 17:56

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentinde bir kimya fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı.

Hindistan'ın Uttar Pradesh kentindeki Hapur ilçesinde bulunan bir kimya fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, en az 20 kişi ise ağır şekilde yaralandı. Polis Sözcüsü Surendra Singh, kazanın Yeni Delhi'ye yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Dhaulana bölgesindeki bir sanayi tesisinde kazanın patlaması sonucunda meydana geldiğini söyledi. Singh, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, çok sayıda kişinin ağır yaralı olduğunu ve can kaybı sayısının artabileceğini bildirdi.

(İHA)

Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü
Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da kimya fabrikasında yangın: 8 ölü - Son Dakika

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