Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü

21.04.2022 12:07

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletindeki bir kimya tesisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde yer alan Tarapur sanayi bölgesindeki bir kimya tesisinde yangın çıktı. Bölge itfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği, yangının nedeninin ise henüz bilinmediği öğrenildi.

(Abid Mazhar/İHA)

Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü
Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü
Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Hindistan'da kimya tesisinde yangın: 1 ölü - Son Dakika
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