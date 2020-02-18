Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın - Son Dakika
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Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın

7 saat önce

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı.

Hindistan'da kimyasal depolama tesisinde yangın, System.String[]

Hindistan'ın Uttar Pradesh eyaletindeki bir kimyasal depolama tesisinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

Yangın, ülkenin Kanpur şehrinde yer alana Panki bölgesindeki bir kimyasal depolama tesisinde çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ediyor.

Yerel medya tesisin önündeki yakıt tankerinin de yandığını; yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini duyurdu.

Görüntü Dökümü

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-Yangının görüntüsü

-Yükselen siyah dumanlar

-Civarda toplanan kalabalık

-Yangına müdahale edilmesi


Hindistan, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
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