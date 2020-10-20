Hindistan'da kimyasal fabrikada büyük yangın - Son Dakika

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bulunan bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Hızla yayılan yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı aktarıldı.

Yangın, Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Meerut kentinin güneyindeki Kharkhauda bölgesindeki bir kimyasal fabrikasında çıktı. Fabrikada bulunan kimyasal maddeler nedeniyle hızla yayılan yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma olmadığı ifade edilirken; fabrikanın kullanılmaz hale geldiği aktarıldı.