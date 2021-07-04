Hindistan'da kitlesel kampanya kapsamında milyonlarca fidan dikilmeye başlandı - Son Dakika

Hindistan'da bir milyondan fazla kişi, karbon emisyonu ve küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için düzenlenen toplu ağaç dikme kampanyası kapsamında ülkenin en kalabalık eyaletinde 250 milyon fidanı dikmeye başladı.

Aralarında hükümet yetkilileri ve milletvekillerinin de olduğu gönüllüler belirlenen noktalara fidan dikerken, ekim faaliyetinin kuzey Uttar Pradesh eyaletindeki 68 bin köy ve 83 bin ormanlık alanı kapsadığı bildirildi.

Bugünkü organizasyonla 100 milyondan fazla ağaç dikileceğini belirten Orman İşleri yetkilisi Manoj Singh, 5 yıl içinde Uttar Pradesh eyaletindeki ormanlık alanın toplam arazi alanına oranını yüzde 15'in üzerine çıkarmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Hindistan, toplam arazisinin üçte birini ormanlık ve ağaçlık alan olarak tutma sözü vermesine rağmen çoğalan nüfus ve endüstriyel projelere yönelik artan talep ormanlık alanların azalmasına neden oluyor.