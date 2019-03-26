Son Dakika Haberleri: Hindistan'da Kız Çocuğu Leopar Saldırısı Sonucu Öldü

Hindistan'da Kız Çocuğu Leopar Saldırısı Sonucu Öldü

17 dakika önce

Hindistan'da bir kız çocuğu leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Hindistan'da Kız Çocuğu Leopar Saldırısı Sonucu Öldü, System.String[]
Hindistan'da bir kız çocuğu leopar saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Ülke basınında yer alan haberde, Maharaştra eyaletinde yer alan Sakori köyünde 5 yaşındaki kız çocuğunun büyükannesiyle tarladayken, bir leoparın saldırısına uğradığı belirtildi.

Köylülerin yardımıyla yaralı halde kurtarılan küçük kızın hastanede yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Öte yandan, köylüler ocak ayında başka bir çocuğun da leopar saldırısı sonucu öldüğünü aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:26 Kaynak: AA

Maharaştra, Hindistan, Güncel
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