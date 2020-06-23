Hindistan'da klimayı çalıştırmak için solunum cihazı fişten çekildiği ileri sürülen hasta öldü - Son Dakika

Hindistan'da klimayı çalıştırmak için solunum cihazı fişten çekildiği ileri sürülen hasta öldü

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hastanın, bağlı olduğu solunum cihazının klimayı çalıştırmak isteyen akrabaları tarafından fişinin çekilmesi üzerine hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

Hindistan'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) taşıdığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir hastanın, bağlı olduğu solunum cihazının klimayı çalıştırmak isteyen akrabaları tarafından fişinin çekilmesi üzerine hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

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Indian Express'in haberine göre bir devlet hastanesinde tedavi altına alınan 40 yaşındaki erkek hastanın odayı serinletmek isteyen yakınlarının, klimanın fişini takmak için solunum cihazının fişini çıkardığı iddia edildi.

Kovid-19 taşıdığı şüphesiyle 13 Haziran'da Kota şehrindeki bir hastanenin yoğun bakım ünitesine kaldırılan hastanın, Kovid-19 test sonucu daha sonra negatif çıktı. Hasta, yoğun bakımdaki diğer bir hastanın test sonucun pozitif çıkmasının ardından güvenlik önlemi olarak 15 Haziran'da izolasyon odasına alındı.

İzolasyon odasının çok sıcak olması nedeniyle hastanın yakınları aynı gün odaya bir portatif klima getirdi. Klimanın fişini takacak priz bulamayan akrabalarının, hastanın bağlı olduğu solunum cihazının fişini çektiği ileri sürülürken, yaklaşık yarım saat sonra solunum cihazının güç kaynağının enerjisi de tükendi.

Hastanın yakınları, doktorları ve sağlık görevlilerini durumdan haberdar etse de uygulanan kalp mesajına yanıt vermeyen hasta hayatını kaybetti.

Hastane yetkilisi Dr. Naveen Saxena, üç kişilik heyetin olayı araştıracağını ve konuyla ilgili bir rapor hazırlayacağını belirtti. Heyetin, hasta izolasyon odasında görevli sağlık çalışanlarının ifadelerini aldığını aktaran Saxena, ancak ölen hastanın yakınlarının heyete yanıt vermediğini söyledi.

Hastanın ölüm nedeninin de raporda yer alacağını kaydeden Saxena, soruşturma raporunda sorumlu bulunan kişi hakkında yasal işlem başlatılacağını ifade etti.

Hastane yetkilileri tarafından, ölen kişinin yakınlarının, klimanın fişini takmak için izin almadığı ve hastanın ölümünün ardından, hastane personeline ve görevi başındaki doktorlara "kötü muamelede bulunduğu" öne sürüldü.

Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:25 Kaynak: AA

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