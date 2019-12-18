Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri biçti - Son Dakika
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Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri biçti

6 saat önce

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs, önce tuktuk denilen motorlu araca çarptı, ardından bir grup öğrenciyi biçti.

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs, öğrencileri biçti, System.String[]

Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs, önce tuktuk denilen motorlu araca çarptı, ardından bir grup öğrenciyi biçti. Kazada, tuktuk sürücücünün hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Kaza, Kerala eyaletindeki Kuzhithura kasabasında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yolun karşısından gelen bir otobüsün kontrolden çıktığı görüldü. Otobüs önce park halindeki bir tuktuk'a çarptı, ardında da önünde sürüklediği tuktukla bir grup öğrenciyi biçti. Daha sonra otobüsün durabildiği görülürken, çevredekiler de otobüsün altında kalanlara yardım etmek için olay yerine koştu.

Kazada tuktuk sürücüsünün hayatını kaybettiği ve 11 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Kontrolünü kaybeden otobüsün park halindeki tuktuk'a çarpması

-Tuktuk'u da önünde sürükleyen otobüsün bir grup öğrenciyi biçmesi

-Otobüsün durması

-Çevredekilerin yardıma koşması

-Otobüs altından bazı kişilerin çıkma anı

-Kaza anının farklı açıdan görüntüsü


Hindistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:33 Kaynak: DHA
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