Hindistan'da çöken asma köprünün görüntüleri ortaya çıktı: 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hindistan'da çöken asma köprünün görüntüleri ortaya çıktı: 141 kişi hayatını kaybetti

31.10.2022 10:53

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde üzerinde 500 kişinin olduğu asma köprünün çökme anına ait güvenlik kamerası görüntüleri gün yüzüne çıktı. Korkunç faciadaki can kaybı sayısı ise 141'e çıktı.

Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Morbi kentindeki Machchhu Nehri üzerinde bulunan asma köprü dün yerel saatle 18.30 sıralarında çöktü.

Hindistan'da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

141 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaklaşık 400 kişinin bulunduğu tahmin edilen köprünün çökmesi sonucu can kaybı sayısının 141'e yükseldiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olayda en az 177 kişinin kurtarıldığı, arama kurtarma çalışmalarının ise sürdüğü ifade edildi.

Hindistan'da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

O ANLAR KAMERADA

Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, insanların çöken köprüye tutunarak yardım çığlığı attığı, bazılarının ise suya düştüğü görüldü.

Hindistan'da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

1 HAFTA ÖNCE TADİLATI BİTMİŞ

Yaklaşık 230 metre uzunluğundaki köprünün 19. yüzyılda İngiliz sömürgesi sırasında inşa edildiği ve 6 aylık tadilatın ardından 26 Ekim'de yeniden açıldığı belirtildi. Köprünün neden çöktüğü henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA
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Gujarat, India, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hindistan'da çöken asma köprünün görüntüleri ortaya çıktı: 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da çöken asma köprünün görüntüleri ortaya çıktı: 141 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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