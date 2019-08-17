Son Dakika Haberleri: Hindistan'da korkutan yangın
Son Dakika Güncel Haber

Hindistan'da korkutan yangın

29 dakika önce

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tıp fakültesi hastanesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir tıp fakültesi hastanesinde çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Başkent Delhi'deki Tüm Hindistan Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bir yangının çıktı. Hastanenin birinci katında çıkan yangının dördüncü kata kadar sıçradığı belirtilirken, yangına 34 itfaiye aracının müdahale ettiği bildirildi. Yangının elektrik sisteminde yaşanan bir kısa devre sonucu çıktığı öğrenilirken, olay sonucu ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi. Yangın sonucu tıp fakültesinin başta acil servisi olmak üzere, pek çok departmanının hizmete ara verdiği aktarıldı.
(Abid Mazhar/İHA)
Hindistan, Delhi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 08:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da otel yangını: 8 ölü, 10 yaralı
Yoğun yağış sonrası Altunizade Metro İstasyonunu su bastı Adli yıl açılışına katılmayacak 17 baronun açıklamalarına Yargıtay'dan tepki Üsküdar Bosna bulvarında yoğun yağış, yol çökmesine neden oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 20:30:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hindistan'da korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]