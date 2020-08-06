- Hindistan'da korona hastanesinde yangın: 8 ölü - Son Dakika

- Hindistan'da korona hastanesinde yangın: 8 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde yeni tip korona virüs (Covid-19) hastalarının tedavi edildiği bir hastanede çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti.

Hindistan'da Gujarat eyaletindeki Amhedabad şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği Shrey Hastanesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hastanenin yoğun bakım bölümünde çıkan yangında 8 korona virüs hastasının hayatını kaybettiği bildirildi. Yangın nedeniyle polis hastaneye girişi kapattı.

Ahmedabad İtfaiye ve Acil Durum Hizmetleri sorumlusu Rajesh Bhatt yaptığı açıklamada, "Korona virüs tedavisi gören 5 erkek ve 3 kadın kaçamadığı için yangından kaynaklanan duman nedeniyle hayatını kaybetti" dedi.

Öte yandan, Hindistan Başbakan Narendra Modi yangında ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.