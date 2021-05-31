Üye Girişi
Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar - Son Dakika

Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

31.05.2021 09:30

Hindistan'ın Balrampur kentinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden bir hastanın cansız bedenini nehre atan iki kişi yoldan geçen vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. O anlar ülkede infial yaratırken, olayla ilgili 2 kişinin ise gözaltına alındığı öğrenildi.

Hindistan'da Covid-19 salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken, hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri nehirlere atılmaya başladı. Uttar Pradesh eyaletine bağlı Balrampur kentinde Covid-19'dan hayatını kaybeden bir kişinin cansız bedeninin, biri koruyucu kıyafetli olan iki kişi tarafından köprü üzerinden nehre atıldığı anlar yoldan geçen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

İNFİAL YARATTI

Ülkede Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenlerinin nehre atıldığı söylentisi dolaştığı günlerde söz konusu görüntülerin sosyal medyaya düşmesi infiale yol açtı. Balrampur Sağlık Müdürü, cansız bedenin Covid-19 hastasına ait olduğunu doğrularken, cansız bedeni nehre atanların ise hastanın akrabaları olduğunu ifade etti. Sağlık Müdürü, hastanın 25 Mayıs'ta Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve 28 Mayıs'ta virüsten hayatını kaybettiğini bildirdi.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Olayın duyulmasının ardından söz konusu 2 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, cenazenin Covid-19 protokollerine uygun şekilde aileye teslim edildiği belirtildi.

GANJ NEHRİ KIYISINA 71 CESET VURMUŞ

Hindistan'da geçtiğimiz haftalarda Ganj Nehri kıyısına 71 kişinin cansız bedeni vurmuştu. Cansız bedenlerin ülkede artan vakalar nedeniyle krematoryumlarda ve mezarlıklarda yer kalmaması sonucu nehre atıldığı iddia edilmişti.

Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar

Koronavirüs, Ganj Nehri, Mayıs, India, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Ünlü anketçi Hilmi Daşdemir'in açıkladığı son oy oranına göre; İYİ Parti ve HDP baraj altı kalıyor Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi TEM'de zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi, 20 yaralı var TEM'de zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi, 20 yaralı var Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, yaşamını yitirdi Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, yaşamını yitirdi Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Süper Lig'de kıyameti koparacak iddia! Muriqi, Ali Koç'a kırgın olduğu için Galatasaray'a gidiyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu Demet Akalın ve Seda Sayan kavgası büyüyor! Mesajlar ifşa oldu

Son Dakika Haberleri
09:32 Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı
09:30 Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar
09:29 Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara, düşen uçakta yaşamını yitirdi
09:27 Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi
09:25 Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş
09:22 TEM'de zincirleme kaza! 20'den fazla araç birbirine girdi, 20 yaralı var
09:21 Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor
09:16 Samsun'da hayrete düşüren kavga! Tır sürücüsünün sıkıştırdığı araç, yol kenarına savruldu
09:14 Kaburgasında mermi ile yaşıyordu! Otomobilin çarptığı 15 Temmuz gazisi, yaşamını yitirdi
09:12 Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı
Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti Beren Saat, tatil sezonunu açtı! Siyah mayosuyla dikkat çekti         
09:36
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi         
09:33
Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara, düşen uçakta yaşamını yitirdi Tarzan rolüyle tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara, düşen uçakta yaşamını yitirdi         
09:29
Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş         
09:26
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu Tekel bayi ve komşuları arasında meydan muharebesi! Uzun namlulu silahlar konuştu         
23:18
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı Ligi karıştıran 'şike araştırılsın mektubu' ortaya çıktı! Beşiktaş'ın 'ahlaksızlar' diye hedef aldığı gazeteci belge paylaştı         
14:30
BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun BioNTech aşısının, koronayı atlatan kişilerde ağır yan etkilere neden olduğunu söyleyen uzmandan uyarı: Sinovac olun         
14:02
İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu İngiltere'de kenevir baskınına giden polis ekipleri Bitcoin madeni buldu         
12:58
AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar: Sedat Peker'le dayatılan gündem tavsamaya başladı         
12:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 09:39:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da korona kabusu bitmiyor! Salgından ölen hastanın cansız bedenini nehre attılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement