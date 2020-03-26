Hindistan'da korona virüse karşı 22 milyar dolarlık yardım paketi - Son Dakika

Hindistan, korona virüsü pandemisinin Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi üzerindeki etkilerini azaltmak amacıyla yoksul vatandaşlar için 22 milyar dolarlık ekonomik yardım paketi açıkladı.

Hindistan, korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında vatandaşlar ve işletmeleri desteklemek amacıyla 22 milyon dolarlık ekonomik yardım paketi hazırladı. Çin'den sonra dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da hükümet, korona virüsü pandemisinin yoksul vatandaşlar üzerindeki ekonomik etkisini hafifletmek için alınan tedbirler kapsamında 1.7 trilyon rupilik (22.6 milyar dolar) harcama planını açıkladı. Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman yaptığı açıklamada, söz konusu ekonomik yardım paketinde nakit ve gıda yardımının yanında göçmen işçilerin durumlarını da ele aldıklarını kaydetti. Sitharaman, gıda ve nakit yardımı içeren 22 milyar dolarlık paketin, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara aktarılacağını bildirdi.

Maliye Bakanı Sitharaman tarafından duyurulan destek paketi, mevcut gelir destek programı kapsamında çiftçilere yapılacak ödemeleri de içeriyor. Paket kapsamında 3 ay boyunca yoksullara ücretsiz gaz, gıda ve nakit yardımı, emeklilik fonlarına devlet katkısı ve sağlık çalışanlarına 5 milyon rupi tutarında sigorta planı bulunuyor.

(İHA)