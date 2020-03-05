Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi - Son Dakika

Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi

7 saat önce

Hindistan'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam korona virüsü vak'a sayısının 29'a yükseldiği açıklandı.

Hindistan'da şimdiye dek tespit edilmiş toplam korona virüsü vak'a sayısının 29'a yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyada paniğe neden olan öldürücü korona virüsü Hindistan'da vak'a sayılarını arttırmaya devam ediyor. Ülkede son iki gün içinde vak'a sayısının 29'a yükselmesiyle Hindistan hükumeti harekete geçti. Dün 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testi pozitif çıkmış, İtalyan turistler karantina altına alınmıştı. Bugün de Hintli vatandaşlarda korona virüsünün görülmesiyle vak'a sayısı 29'u buldu. Hükumetin aldığı önlemler arasında havaalanlarına termal kamera kurularak taramadan geçirilmesi, limanlarda güvenlik önlemlerinin arttırılması, kontrol noktalarının çoğaltılması yer aldı.

HOLİ FESTİVALİ İPTAL EDİLDİ

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, virüse yakalanmaktan kaçınmak için toplu yerlerde bulunmayın çağrısı yaptı. Ayrıca Hindistan Cumhurbaşkanı Ram Nath Kovind, ihtiyati tedbir olarak baharın gelişinin kutlandığı ve 10 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen Hindistan'a özgü Holi Festivalinin bu yılki kutlamalarını iptal etti.

(İHA)

Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi

Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsün 2 yeni mutasyonu tespit edildi
Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet Antalya'da 'kadın müşteriye bakma' kavgasında bir kişi öldürüldü Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:15:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hindistan'da korona virüsü vak'ası 29'a yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]