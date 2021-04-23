Hindistan'da koronadan ölenler toplu olarak yakıldı - Son Dakika

Hindistan'da korona virüs salgınında her geçen gün daha fazla vaka sayısı ve can kaybının görülürken, korona sonucu hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu olarak düzenlenen törende yakıldı.

Korona virüs salgınının ikinci dalgasıyla mücadele eden Hindistan'da sağlık sisteminin çökme noktasına geldi. Krematoryumların yetersiz kaldığı ülkede korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri toplu olarak yakılıyor. Günlük vaka sayısında yeni rekorun kırıldığı Hindistan'da bugün de korona nedeniyle hayatını kaybedenler alınan güvenlik önlemleri altında yakıldı. Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınları töreni gözyaşları ile izledi. Törende belediye çalışanlarının ve yakınlarının kişisel koruyucu kıyafet giyerek önlem aldı.

Öte yandan hastanelerde ekipman eksikliğinin ve özellikle oksijen sıkıntısının sürdüğü ülkede günlük vaka sayısında yine rekor kırıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 332 bin 730 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının 16 milyonu aşarak 16 milyon 263 bin 695'e yükseldiği bildirildi. Hindistan'da art arda 3 günde rekor sayıda vaka kaydedilirken, son 2 günde ise 300 binden fazla vaka tespit edilmiş oldu. Ülkede 21 Nisan'da 295 bin 41, 22 Nisan'da 314 bin 835 pozitif vaka kayda geçmişti.

Son 24 saatte 2 bin 263 kişinin hayatını kaybettiği Hindistan'da toplam can kaybı sayısının da 186 bin 920'ye ulaştığı aktarıldı. Ülkedeki aktif vaka sayısı ise 2 milyon 428 bin 616 olarak açıklandı.

(İHA)