Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı - Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı

24.05.2021 15:24

Hindistan'da adeta kabusa dönen koronavirüs salgını nedeniyle toplu etkinlikler bir süredir yasak. Ülkedeki kısıtlamalardan kaçmak isteyen bir çift ise ilginç bir formül bularak, uçakta düğün yaptı. Kiralanan uçakta yapılan düğüne ise 161 konuğun katıldığı öğrenildi.

Koronavirüs salgınında günlük vaka rekoru kıran Hindistan'da alınan karantina kararları halkı farklı çözümlere yöneltti. Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletindeki Madurai kentinde yaşayan bir çift, Kovid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı.

DÜĞÜNE 161 KİŞİ KATILDI

Madurai- Bangalore kentine giden uçakta yapılan düğüne 161 kişi katıldı. İki saat süren düğünde sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü. Hindistan'a, Kovid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

Hindistan'da bir çift, korona kısıtlamalarından kaçmak için uçakta düğün yaptı

CAN KAYBI 300 BİNİ GEÇTİ

Hindistan'da son 24 saatte 4 bin 455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751'e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.

Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı

Koronavirüs, Düğün, India, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Hindistan'da koronavirüs kısıtlamalarından kaçmak isteyen çift, uçakta düğün yaptı - Son Dakika


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