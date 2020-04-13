Son Dakika › Dünya › Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 500 kez 'özür dilerim' yazma cezası - Son Dakika Dünya
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 500 kez 'özür dilerim' yazma cezası
6 saat önce
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi.
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi.
Müzik grubu Beatles'ın 1968'teki ziyaretiyle ünlenen Rishikesh kentinde 700 kadar turist sokağa çıkma yasağına rağmen sabah saatlerinde yürüyüş yaparken polis kontrolüne takıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:24
Son Dakika Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 1 milyon 900 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu