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Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayanlara 500 kez 'özür dilerim' yazma cezası
7 saat önce
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi.
Hindistan'da koronavirüs tedbirlerine uymayıp sokağa çıkan yabancılara 500 kez "özür dilerim" yazma cezası verildi. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 06:51
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