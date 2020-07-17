Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika

Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Covid-19 vakalarının son bir gün içinde 1 milyonu aştığı Hindistan, vaka sayısı bakımından ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada.

Son 24 saat içinde 35 bin kişinin daha koronavirüs olduğu tespit edilen Hindistan'da vaka sayısı 1 milyonu geçti.

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Hindistan vaka sayısı bakımından ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada geliyor. Her üç ülkede de artık vaka sayıları milyonun üzerinde.

Vaka sayısı 1 milyonu aşan Hindistan'da şu anda halen hasta olanların sayısı bunun üçte biri civarında.

İyileşme oranının yüksek, ölüm oranının ise düşük olduğu bildiriliyor.

Fakat yine de rakamlar yüksek ve koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 602 ile dünyada 8. sırada.

Hindistan'daki günlük vaka sayıları son haftalarda rekor düzeylere yakın artış gösteriyor.

Bu ayın başlarında vaka sayısı bakımından dünya sıralamasında Rusya'nın yerini alarak üçüncü sıraya yükselmişti.

Başlangıçta salgın yavaş ilerledi

Hindistan ilk vakasını ocak ayının sonunda tespit etti ama bir süre salgın yavaş ilerledi.

Uzmanlar hükümetin erkenden açıkladığı, uluslararası uçak seferlerinin durdurulması ve iki ay devam eden sıkı sokağa çıkma önlemleri gibi bazı adımların etkili olduğunu düşünüyor.

Fakat sınırlamaların insani ve ekonomik faturası yıkıcı oldu ve Hindistan haziran ayında önlemleri gevşetip test sayısını artırdığında vaka sayıları da tırmanışa geçti.

Uzmanlar başkent Delhi'de ve bazı eyaletlerde karantina önlemlerinin yarattığı fırsatın iyi kullanılmadığını, test yapmak, takip ve tecrit etmek yöntemlerinin etkili bir şekilde uygulanmadığını söylüyorlar.

Batıdaki Maharaştra eyaleti halen 280 bini aşkın vaka ile salgının en yaygın olduğu bölge olmayı sürdürüyor.

Fakat güneydeki Karnataka ve Andra Pradeş ile doğudaki Bihar, Batı Bengal eyaletlerinde vaka sayıları hızla yükselmeye devam ediyor.

Hindistan genelinde önlemlerin kaldırılmasına karşın bir süre vakaların arttığı bölgelerde yerel sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek gibi görünüyor.





Ölüm oranları gerçekten düşük mü?

Hindistan'dan gelen en iyi haber ise koronavirüs salgınının birçok ülkeye göre daha az ölüme yol açması.

Toplam ölüm sayısında 8. sırada geliyor ama bunda nüfusunun büyüklüğünün rolü var. Her 1 milyon insana düşen ölüm ölçütüyle bakıldığında birçok ülkenin gerisinde.

Yine de Covid-19 ölümleriyle ilgili birçok soru işareti var. Çoğu uzman Covid-19 ölümlerinin gerçek sayısının açıklanandan muhtemelen daha yüksek olduğunda hemfikir.

Fakat ölümlerin tümü bildirilmiyor bile olsa bu Hindistan ile örneğin Batı Avrupa ülkeleri arasındaki ölüm oranları farkını açıklamaya yeterli değil.

Öte yandan Hindistan'ın ölüm oranları komşuları Bangladeş ve Endonezya'dakilere yakın.

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Hindistan, Brezilya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:27 

Son Dakika Dünya Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti - Son Dakika Dünya
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