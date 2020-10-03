Hindistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Hindistan'da 1069 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı sayısı 100 bini aştı.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 1069 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bin 842'ye yükseldi.

Hindistan'da son 24 saatte 79 bin 476 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 6 milyon 473 bin 544'e çıktı.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 5 milyon 427 bin 706 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 2'nci ülke konumunda bulunuyor.