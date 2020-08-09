Hindistan'da Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü otelde çıkan yangında 11 kişi öldü - Son Dakika

Ülkenin batısındaki Gucerat eyaletinde yeni tip koronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede perşembe günü çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Yetkililer, kontrol altına alınan yangının elektrik kontağında yaşanan kısa devre sebebiyle çıkmış olabileceğini ifade etti.

Yangının çıkmasının ardından 22 hastanın başka bir hastaneye nakledildiğini belirten yetkililer, 11 kişinin ise yangında hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülke basınındaki haberlere göre, eyaletin Vijayawada kentinde Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü Swarna Palace Otel'de sabah erken saatlerde yangın çıktı.

YENİ Hindistan 'ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi edildiği bir otelde çıkan yangında 11 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 10:19

Kaynak: AA

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