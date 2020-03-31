Hindistan'da Kovid-19'la mücadele eden doktorlardan

Hindistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarını tedavi eden doktorlar, kişisel koruyucu ekipman temin edilmesi çağrısında bulundu.

Hint basınındaki habere göre, sağlık çalışanları, Kovid-19 hastalarının tedavisinde salgınla mücadeleye uygun önlük, tıbbi maske, gözlük ya da yüz koruyucu ile eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanı bulunmadan çalıştıklarını öne sürdü.

Yeni Delhi'de bir hastanede çalışan Dr. Rakshit Pratap Singh, "Vice.com"a verdiği demeçte, virüs hastalarını tedavi ettiğini, tehlikeye açık olduğunu ve bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

Singh, amirlerinden Kovid-19'la mücadele için uygun koruyucu ekipman istediğini aktararak, "Ama onlar bize normal maske verdi. Testi pozitif bir hastayla karşılaşırsam, bana verilen maske işe yaramaz." ifadesini kullandı.

Ülkede alınan tedbirlerin uygulanmadığını savunan Singh, "Hükümetin, doktorların güvenliği için önlem aldığını duydum ama henüz uygulanmış olanı görmedim." dedi.

"Lütfen koruyucu sağlık ekipmanı ayarlayın"

Pandit Bhagwat Dayal Sharma Tıp Bilimleri Enstitüsünden Dr. Kamna Kakkar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Kovid-19 hastalarının tedavisinde koruyucu ekipmana ihtiyaçları olduğunu kaydetti.

Kakkar, bu ekipmanların sağlık çalışanları için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, uygun sağlık ekipmanlarının temin edilmesi çağrısında bulundu.

Twitter mesajına Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi etiketleyen Kakkar, "Lütfen koruyucu sağlık ekipmanı ayarlayın." ifadesini kullandı.

Kakkar, Kovid-19'la mücadeleyi savaşa benzeterek, "Lütfen, beni silahsız savaşa göndermeyin." yorumunu yaptı.

Çok sayıda Hint sağlık çalışanı da Twitter'dan ekipman yetersizliği nedeniyle giydikleri yağmurluk ve motosiklet kasklı fotoğraflarını paylaşırken; bazıları ise maskesiz tedavi yaptıklarını öne sürdü.

Delhi hükümeti, Güney Kore ve Çin'den koruyucu sağlık ekipmanı temin edileceğini duyurmuştu.